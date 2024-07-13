Hareket Memuru

hocam yanıtınız için teşekkür ederim. gayet bilgilendirici olmuş. ben istanbulda açılan kadroya başvuracağım. eğer bilginiz varsa tahmini olarak nasıl bir yerdir? ayrıca şu an memurum ve çalışma saatim düzenim maaşım az çok belli. maaş konusunda çok fark oluyor. söylediğiniz çalışma koşullarına gitmek nasıl olur sizce? değer mi? tekrar teşekkürler.

hocam yanıtınız için teşekkür ederim. gayet bilgilendirici olmuş. ben istanbulda açılan kadroya başvuracağım. eğer bilginiz varsa tahmini olarak nasıl bir yerdir? ayrıca şu an memurum ve çalışma saatim düzenim maaşım az çok belli. maaş konusunda çok fark oluyor. söylediğiniz çalışma koşullarına gitmek nasıl olur sizce? değer mi? tekrar teşekkürler.