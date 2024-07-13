Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


13 Temmuz 2024 11:08
Hareket Memuru
Merhaba, Bu pozisyon hakkında detaylı bilgiye ihtiyacım var. Görev tanımı, çalışma düzeni, güncel maaş vs. Bilgili olan arkadaşlar yardımcı olabilirse çok mutlu olurum. Herkese iyi günler.

399tabimemur
Memur
13 Temmuz 2024 11:47

Vardıya usulü çalışırsın. Bulunduğun yer teşkilat gar değilse ve taşra gibi bir yerde görev yaparsan mesai saatlerinde o yerin iş yeri amiri olursun. Genelde 8/24 çalışırsın. Eğer taşrada isen bu 12/24 olabilir. Çoğu yerde Sinyalizasyon sistemine geçildiği için taşrada görev yapan hareket memurları azalmıştır. Merkezi yerlerde görev yaparsın. Maaş yeni zam ile beraber 60 civarı olmuştur.


mtmtq
Aday Memur
13 Temmuz 2024 12:05
hocam yanıtınız için teşekkür ederim. gayet bilgilendirici olmuş. ben istanbulda açılan kadroya başvuracağım. eğer bilginiz varsa tahmini olarak nasıl bir yerdir? ayrıca şu an memurum ve çalışma saatim düzenim maaşım az çok belli. maaş konusunda çok fark oluyor. söylediğiniz çalışma koşullarına gitmek nasıl olur sizce? değer mi? tekrar teşekkürler.
399tabimemur, 1 saat önce

Vardıya usulü çalışırsın. Bulunduğun yer teşkilat gar değilse ve taşra gibi bir yerde görev yaparsan mesai saatlerinde o yerin iş yeri amiri olursun. Genelde 8/24 çalışırsın. Eğer taşrada isen bu 12/24 olabilir. Çoğu yerde Sinyalizasyon sistemine geçildiği için taşrada görev yapan hareket memurları azalmıştır. Merkezi yerlerde görev yaparsın. Maaş yeni zam ile beraber 60 civarı olmuştur.


399tabimemur
Memur
13 Temmuz 2024 12:19

Bayram seyran aramazsan güzel meslek. TCDD de en kolay yükselen ünvanlardan biri hareket memurudur. Çoğu müdürler hep hareket memurluğundan gelmedir.

mtmtq, 1 saat önce
hocam yanıtınız için teşekkür ederim. gayet bilgilendirici olmuş. ben istanbulda açılan kadroya başvuracağım. eğer bilginiz varsa tahmini olarak nasıl bir yerdir? ayrıca şu an memurum ve çalışma saatim düzenim maaşım az çok belli. maaş konusunda çok fark oluyor. söylediğiniz çalışma koşullarına gitmek nasıl olur sizce? değer mi? tekrar teşekkürler.

Denz09
Aday Memur
13 Temmuz 2024 12:29

hocam kaç puan ile başvurmayı düşünüyorsunuz ?

mtmtq, 1 saat önce
hocam yanıtınız için teşekkür ederim. gayet bilgilendirici olmuş. ben istanbulda açılan kadroya başvuracağım. eğer bilginiz varsa tahmini olarak nasıl bir yerdir? ayrıca şu an memurum ve çalışma saatim düzenim maaşım az çok belli. maaş konusunda çok fark oluyor. söylediğiniz çalışma koşullarına gitmek nasıl olur sizce? değer mi? tekrar teşekkürler.
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