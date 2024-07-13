KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


13 Temmuz 2024 12:38
Lise inşaat mezunu harita tapu bölümüne başvurabilirmi

Lise inşaat mimari yapı teknik ressamlığı mezunuyum ösym de bölüm dalının yanında 6027 kodu yazıyor o kodla harita tapu teknisyenin alımları gelmiş ben harita okumadim ama yinede başvurabilirmiyim

Çok Yazılan Konular

3292 - Mekatronik3001 Memur Taş Kömürü Kurumu harita teknikeri başvuracaklarHat Bakım Onarım MemuruTCDD temmuz 2024/1 merkezi alımıVagon teknisyenliğine başvuracaklar2024/1 DHMİ Elektrik 32902024-1 DHMİ iş makinası başvuru yapacaklar3249?3003,3001 tercih vercekler

Sözlük

umut tüneli 1 A Family Affair 2024 1 çığırtkan tezgahtar 3 insanlıktan nasibini almamış 1 öjenizm 2 Emekliler devlete yüktür 1 şu an çalan şarkı 1 Çınar Ağacı 1 Kutsal meslek 1 büyük istanbul depremi 1

Son Haberler

Türkiye'de son 53 yılın en sıcak haziran ayı yaşandıİsrail 'güvenli' dediği El-Mevasi'ye saldırdı: Onlarca ölü varTarım sektöründen ihracat rekoruBursa'da devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandıVan'da kanala düşen araçtaki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Editörün Seçimi

P.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?Sağlığı etkileyen en temel faktör1 milyona sizce hangi araba?