Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


13 Temmuz 2024 12:45
Polis Emeklileri Zam İstiyor

Yeter artık polis Emeklileri olarak Sayın Cumhurbaşkanımizin bize kulak vermesini ve günden güne eriyen maaslarimiza zam yapma müjdesini bekliyoruz inşallah

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