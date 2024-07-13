Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


13 Temmuz 2024 13:07
Sözleşmeli 657'den KİT'e geçiş

Burayı okuyunca gözüm korktu. Büro personeli olarak kit te çalışmak sorunlu mudur? Halihazırda 4b sözleşmeli memurum maaş farkı sebebiyle kit e geçmek mantıksız mı? Özelleştirilmesi halinde havuz sistemiyle yeniden 657 ye geçmek garanti mi? İstisnası olan kurum var mı?

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