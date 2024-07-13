9. Yargı paketi

Dün bu yargı paketi geçmiş aranırım komisyondan avukatın biri dedi ki beklenen ve 1 yıl önce çalışma bakanı tarafından verilen sözdeki disiplin affı paketin içinde yokmuş sanırım yazıklar olsun

Dün bu yargı paketi geçmiş aranırım komisyondan avukatın biri dedi ki beklenen ve 1 yıl önce çalışma bakanı tarafından verilen sözdeki disiplin affı paketin içinde yokmuş sanırım yazıklar olsun