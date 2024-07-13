Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


13 Temmuz 2024 13:43
9. Yargı paketi

Mecliste görüşmeleri sürdürülen 9 yargı Paketinde memur disiplin affı da olmalıdır .Bu konuda çok mağdur polis var amirlerin keyfi açmış olduğu soruşturmalardan kıdem tenzili uyarı kınama alan meslektaşlarımız için bir yeni sayfa açılırdı . Bununla ilgili gündem oluşturulabilir


reddblackk
Aday Memur
13 Temmuz 2024 13:52
önce keyfi açılan soruşturmalara bı dur denmeli sonra af maf hallolur

Soylu444
Memur
13 Temmuz 2024 14:14

. Yıllarca Teşkilata dışardan dahil olmuş Amirler tarafındandan mobbinge uğramış ve haksız şekilde ceza almış binlerce memur var. yine bu şekilde çok fazla ısmarlama cezalar veriliyor.


tcdebiraynasiz
Aday Memur
13 Temmuz 2024 15:27
Dün bu yargı paketi geçmiş aranırım komisyondan avukatın biri dedi ki beklenen ve 1 yıl önce çalışma bakanı tarafından verilen sözdeki disiplin affı paketin içinde yokmuş sanırım yazıklar olsun
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