KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


13 Temmuz 2024 14:14
Kadro yakanların tutuşması ve etik değerler

Forumda son merkezi atamada sessizlik çökmüş gruba adetâ can geldi ve herkes sözleşmeli-kadrolu kit-4b gibi mevzularda bilgi soruşturur oldu.Devlet büyüklerinin yaptığı "artık alımlar azaltılacak" açıklamasına rağmen kadro yakanların bulunması can sıkıcı hal almaya başladı.Universitelerde bölüm etiği dersi almamış veya derse girmemiş olan kişilerin üniversiteden mezun olması,aslında çokça mezun verilmesi toplumun etik ve ahlaki değerlerini çöküntüye uğrattı.Ordan yakayım.Burdan yakayım bunu da bir bahane giydirir sunarım diyerek yüzsüzce,atama bekleyen kişilerin gözünün içine baka baka o kişilere sorular sorması da bu ahlaki degersizligin normalleştirilmeye çalışılması ve bu kişilerin bu etik değerlerde, kamu kurumlarında millete hizmet edeceğini bilmek ayrı bir can sıkıcı durum.Ulkecek insani ve degerler olarak acilen 2000 yılı öncesi sosyal döneme dönmemiz gerek.Yoksa bu çürümüşlük,ülkemizi kültürsüzlük ve degersizlik havuzunda adeta kirli bir suya dönüştürecek.Insanlar açlıktan ölmez ama degersizlik bir toplumu yok edebilir.


furkan yedek
Şef
13 Temmuz 2024 14:15
puan kaç üstad, bölüm ne?

Kerem06061
Memur
13 Temmuz 2024 14:27

Üniversiteye matematik türkçe fen sosyal çözerek yerleşmiş tüm öğrenciler üniversiteden mesleki eğitimle ayrılarak üniversite mezunu olduğunu sanıyor.Universite mezunu olmak demek kendini orada her türlü sosyal aktiviteyle karakterle bilgiyle donatmıs,etik değerleri ve kendi kültürünü kendi bünyesinde sentezleyerek benimsemiş,insanlığa fayda sağlayacak olan gelişime açık ve sürekli okuyan kişi demektir.Salt bilgiyle mezun olup ona buna laf atan,tersleyen,sabah yatıp akşam olduğu gibi kalkan,memur olup ben yatar paramı kazanırım yeter ki karnım doysun deyip sosyal hayatında millete salça olan toksik ortam kımıl zararlısı olanlara,bencil ve çıkarını düşünenlere üniversite mezunu denemez.Kendini güncelleyemeyen,insanı düşünmeyen,bencil,yeniliklere kapalı bir kişi için sadece mezun değil insan da diyemeyiz.Kaldı ki mezunlarımızda en temel insani özellikler bile yok malesef


Kerem06061
Memur
13 Temmuz 2024 14:31

Onca şey yazmışım mevzuya ait soru bu mu yani.Hadi "hosçağalın ben gidiyom " Binali Yıldırım

furkan yedek, 2 saat önce
puan kaç üstad, bölüm ne?

dgsdgsdgs
Aday Memur
13 Temmuz 2024 14:58

Bütün sözleşmeliler toplanmış kite saldırıyor. Böyle bir şey olmaz. Hadi anlarım 2 senede bir girersin o puanı değerlendirmek istersin. O puanla her yere atanmaya çalışmak nedir?

Kerem06061, 2 saat önce

Üniversiteye matematik türkçe fen sosyal çözerek yerleşmiş tüm öğrenciler üniversiteden mesleki eğitimle ayrılarak üniversite mezunu olduğunu sanıyor.Universite mezunu olmak demek kendini orada her türlü sosyal aktiviteyle karakterle bilgiyle donatmıs,etik değerleri ve kendi kültürünü kendi bünyesinde sentezleyerek benimsemiş,insanlığa fayda sağlayacak olan gelişime açık ve sürekli okuyan kişi demektir.Salt bilgiyle mezun olup ona buna laf atan,tersleyen,sabah yatıp akşam olduğu gibi kalkan,memur olup ben yatar paramı kazanırım yeter ki karnım doysun deyip sosyal hayatında millete salça olan toksik ortam kımıl zararlısı olanlara,bencil ve çıkarını düşünenlere üniversite mezunu denemez.Kendini güncelleyemeyen,insanı düşünmeyen,bencil,yeniliklere kapalı bir kişi için sadece mezun değil insan da diyemeyiz.Kaldı ki mezunlarımızda en temel insani özellikler bile yok malesef


Esn.t
Aday Memur
13 Temmuz 2024 15:20

Buna devletin bir çözüm bulması gerekir. Bir kere yerleşen sözleşmeli ya da kadrolu tekrar aynı puanı kullanamamalı. Özellikle de alımların az olduğu bir dönemde buna da düzenleme gelmeli

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