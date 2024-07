Kadro yakanların tutuşması ve etik değerler

Forumda son merkezi atamada sessizlik çökmüş gruba adetâ can geldi ve herkes sözleşmeli-kadrolu kit-4b gibi mevzularda bilgi soruşturur oldu.Devlet büyüklerinin yaptığı "artık alımlar azaltılacak" açıklamasına rağmen kadro yakanların bulunması can sıkıcı hal almaya başladı.Universitelerde bölüm etiği dersi almamış veya derse girmemiş olan kişilerin üniversiteden mezun olması,aslında çokça mezun verilmesi toplumun etik ve ahlaki değerlerini çöküntüye uğrattı.Ordan yakayım.Burdan yakayım bunu da bir bahane giydirir sunarım diyerek yüzsüzce,atama bekleyen kişilerin gözünün içine baka baka o kişilere sorular sorması da bu ahlaki degersizligin normalleştirilmeye çalışılması ve bu kişilerin bu etik değerlerde, kamu kurumlarında millete hizmet edeceğini bilmek ayrı bir can sıkıcı durum.Ulkecek insani ve degerler olarak acilen 2000 yılı öncesi sosyal döneme dönmemiz gerek.Yoksa bu çürümüşlük,ülkemizi kültürsüzlük ve degersizlik havuzunda adeta kirli bir suya dönüştürecek.Insanlar açlıktan ölmez ama degersizlik bir toplumu yok edebilir.