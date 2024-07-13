Kadro yakanların tutuşması ve etik değerler

Üniversiteye matematik türkçe fen sosyal çözerek yerleşmiş tüm öğrenciler üniversiteden mesleki eğitimle ayrılarak üniversite mezunu olduğunu sanıyor.Universite mezunu olmak demek kendini orada her türlü sosyal aktiviteyle karakterle bilgiyle donatmıs,etik değerleri ve kendi kültürünü kendi bünyesinde sentezleyerek benimsemiş,insanlığa fayda sağlayacak olan gelişime açık ve sürekli okuyan kişi demektir.Salt bilgiyle mezun olup ona buna laf atan,tersleyen,sabah yatıp akşam olduğu gibi kalkan,memur olup ben yatar paramı kazanırım yeter ki karnım doysun deyip sosyal hayatında millete salça olan toksik ortam kımıl zararlısı olanlara,bencil ve çıkarını düşünenlere üniversite mezunu denemez.Kendini güncelleyemeyen,insanı düşünmeyen,bencil,yeniliklere kapalı bir kişi için sadece mezun değil insan da diyemeyiz.Kaldı ki mezunlarımızda en temel insani özellikler bile yok malesef