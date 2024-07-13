KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


13 Temmuz 2024 14:16
2024/1 ataması ne zaman açıklanır?
tercihleri yaptık parayı ödedik. 18 Temmuz son tarih. sizce ne zaman açıklanır ona göre de bi sayaç yapalım

turasas2022
Memur
13 Temmuz 2024 14:55
agustostun ilk haftasi

the back of furkan
Memur
13 Temmuz 2024 15:00

5 ağustos sonrası mı yani?

turasas2022, 1 saat önce
agustostun ilk haftasi

the back of furkan
Memur
13 Temmuz 2024 15:10

2022/2 son başvuru 28 Aralık 2022 - Açıklanma 3 ocak 2023 - 6 gün

2023/1 son başvuru 13 Temmuz 2023 - Açıklanma 27 Tem 2023 - 14 gün

2023/2 son başvuru 27 Aralık 2023 - Açıklanma 08 Ocak 2024 - 12 gün

2024/1 son başvuru 18 Temmuz 2024 - Açıklanma = 24 temmuz da olabilir 31 temmuz da. Ama ağustos'a kalmaz bence

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