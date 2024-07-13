ÖSYM gözetmen

Yazin yapılan osym sınavlarında görevli bulmakta zorlanıyorlar, herkes tatilde.

Telefonla bizzat aranip rahatsiz edilen arkadaşlar var, görev istiyor musunuz diye. Zaten istese onaylardi osym gis sayfasından.

Ben kendi isteğimle aldım görev kpss de yarın. Gözetmen olarak .

Muhtemelen tek ben olacağım sınıfımda, salon başkanı olmayacak, bu kadar zorlandiklarina göre görevli bulmak için.

Daha önceki tecrübemle sabit ki salon baskaniyken yanıma gözetmen vermemislerdi, tek başıma hem gözetmenin hem salon başkanının işini yaparak tek ücret almıştım. ( bilenler bilir, belli sürede tek basina hem sınav kurallarını okuyup, hem sinifa farklı zamanlarda giren adayların kimlik kontrolünü yapıp hem de şu saçma karekod yapıştırma olayını yapmak can sıkıcı. Ekstra sınav asayisini bozan durumlari saymadım daha).

Gelgelelim, yarın gözetmen olduğum sınavda tek kalırsam, salon başkanı görevlerini de ben yerine getirmek zorunda kalırsam ve sonunda sadece gözetmen ücreti alırsam, canım bu sefer gerçekten çok sıkılacak. Ve yapay Zekayla şikayetleri okuduğunu düşündüğüm Cimer e bu durumu ileteceğim.