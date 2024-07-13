Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


13 Temmuz 2024 14:25
ÖSYM gözetmen

Yazin yapılan osym sınavlarında görevli bulmakta zorlanıyorlar, herkes tatilde.

Telefonla bizzat aranip rahatsiz edilen arkadaşlar var, görev istiyor musunuz diye. Zaten istese onaylardi osym gis sayfasından.

Ben kendi isteğimle aldım görev kpss de yarın. Gözetmen olarak .

Muhtemelen tek ben olacağım sınıfımda, salon başkanı olmayacak, bu kadar zorlandiklarina göre görevli bulmak için.

Daha önceki tecrübemle sabit ki salon baskaniyken yanıma gözetmen vermemislerdi, tek başıma hem gözetmenin hem salon başkanının işini yaparak tek ücret almıştım. ( bilenler bilir, belli sürede tek basina hem sınav kurallarını okuyup, hem sinifa farklı zamanlarda giren adayların kimlik kontrolünü yapıp hem de şu saçma karekod yapıştırma olayını yapmak can sıkıcı. Ekstra sınav asayisini bozan durumlari saymadım daha).

Gelgelelim, yarın gözetmen olduğum sınavda tek kalırsam, salon başkanı görevlerini de ben yerine getirmek zorunda kalırsam ve sonunda sadece gözetmen ücreti alırsam, canım bu sefer gerçekten çok sıkılacak. Ve yapay Zekayla şikayetleri okuduğunu düşündüğüm Cimer e bu durumu ileteceğim.


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
13 Temmuz 2024 14:44

Eee sonuc ?


berkaydal
Aday Memur
13 Temmuz 2024 14:53

Hâlâ ösym sınavında görev alanlar olması ilginç.


birKEDİgördümSANKİ
Müsteşar Yardımcısı
13 Temmuz 2024 15:01

Napim kardeş, limon mu satayım?

berkaydal, 1 saat önce

Hâlâ ösym sınavında görev alanlar olması ilginç.


berkaydal
Aday Memur
13 Temmuz 2024 15:11

Yapma demedim ki. Bana ilginç geliyor dedim. Şimdi sana limon sat kilosuna 15 lira vereyim desem. Kilosu 50 lira niye 15'e satayım dersin.

birKEDİgördümSANKİ, 1 saat önce

Napim kardeş, limon mu satayım?


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
13 Temmuz 2024 15:13

Sistemi degistirmek için birseyler yapmıyorsan elestirmeyeceksin de. Ben de görev alabilirim ama almıyorum çünkü eleştirdiğim bir durum. Herkes gorev almazsa mecbur ücrette düzeltmeye gidecekler ama sizin gibiler yüzünden nasılsa yapan var deyip birsey yapmiyorlar

birKEDİgördümSANKİ, 1 saat önce

Napim kardeş, limon mu satayım?


birKEDİgördümSANKİ
Müsteşar Yardımcısı
13 Temmuz 2024 15:26

Yok ben hem görev alıp hem de şikayet edeceğim.

Benim gibi işin içine girip eleştiri yapsa herkes durum düzelir.

Senin gibiler değil de benim gibiler düzeltir belki durumu.

SorunCevaplayıN, 53 dk. önce

Sistemi degistirmek için birseyler yapmıyorsan elestirmeyeceksin de. Ben de görev alabilirim ama almıyorum çünkü eleştirdiğim bir durum. Herkes gorev almazsa mecbur ücrette düzeltmeye gidecekler ama sizin gibiler yüzünden nasılsa yapan var deyip birsey yapmiyorlar


birKEDİgördümSANKİ
Müsteşar Yardımcısı
13 Temmuz 2024 15:32

Ek gelir olarak bir öğretmenin sınavlarda görev almasını ilginç bulmak da bana ilginç geliyor. Limon satmaktan daha mantıklı.

Kimse kimseye yap ya da yapma diyemez zaten bu noktada. Ama herkes herseyi ilginç bulmakta özgür.

berkaydal, 55 dk. önce

Yapma demedim ki. Bana ilginç geliyor dedim. Şimdi sana limon sat kilosuna 15 lira vereyim desem. Kilosu 50 lira niye 15'e satayım dersin.


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
13 Temmuz 2024 15:33

Aynen çalışacak ameleler sikayetci oluyor diye düzeltirken:) bu mantıkla nasıl ogretmen oldun şaşırtıcı. Sinav peşinden koş sonra burda ağla. Seni çaya utuye de çağırırlar yakında. Nasılsa hem yapar hem soylenirsin

birKEDİgördümSANKİ, 40 dk. önce

Yok ben hem görev alıp hem de şikayet edeceğim.

Benim gibi işin içine girip eleştiri yapsa herkes durum düzelir.

Senin gibiler değil de benim gibiler düzeltir belki durumu.


birKEDİgördümSANKİ
Müsteşar Yardımcısı
13 Temmuz 2024 15:40

Ağladığım falan yok, okuduğunu anla.

İnşallah Türkçe öğretmeni falan değilsindir. Bak ona ağlarım işte.

Senin gibiler durumu düzelince bana haber et ha. Gelip elini öpeyim, af dileyip ayaklarına falan kapanayim.

SorunCevaplayıN, 33 dk. önce

Aynen çalışacak ameleler sikayetci oluyor diye düzeltirken:) bu mantıkla nasıl ogretmen oldun şaşırtıcı. Sinav peşinden koş sonra burda ağla. Seni çaya utuye de çağırırlar yakında. Nasılsa hem yapar hem soylenirsin


birKEDİgördümSANKİ
Müsteşar Yardımcısı
13 Temmuz 2024 15:47

Eleştiri yapacam diye burda yazıp çizene kafasına göre hakaret etme genişliğini kim veriyor bunlara?

Anti virüsü güncelleyin lütfen.


berkaydal
Aday Memur
13 Temmuz 2024 15:58

Ben hakaret etmedim. Öyle algılanıyorsa özür dilerim. Yalnız bu diğer arkadaşın başka vasfı yok. Anca sağa sola salça olur. Millete laf atar. Millet küfür ettikçe rahatlıyor galiba.

birKEDİgördümSANKİ, 19 dk. önce

Eleştiri yapacam diye burda yazıp çizene kafasına göre hakaret etme genişliğini kim veriyor bunlara?

Anti virüsü güncelleyin lütfen.


Alex10alec
Şube Müdürü
13 Temmuz 2024 16:00

Ne bekliyorsunuz ÖSYM denilen kurumun işi size tek başına yaptıracağı için altın madalya mı vermesini bekliyorsunuz görev almadan önce bir kere düşünün ya da araştırın ne kadar ücret alacağım diye


birKEDİgördümSANKİ
Müsteşar Yardımcısı
13 Temmuz 2024 16:05

Sizi kastetmedim. Diğer arkadasi kastettim

berkaydal, 8 dk. önce

Ben hakaret etmedim. Öyle algılanıyorsa özür dilerim. Yalnız bu diğer arkadaşın başka vasfı yok. Anca sağa sola salça olur. Millete laf atar. Millet küfür ettikçe rahatlıyor galiba.

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