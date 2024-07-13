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Editörler : supporters.


13 Temmuz 2024 15:18
MISIR sharm el şeyh VEYA HURGADA TATİL

İYİ GÜNLER DİLERİM SEVİLİ TATİL SEVEN VE GEZGİN ARKADAŞLAR.9 AĞUSTOS

GİBİ ANKARA VEYA İSTANBUL ÇIKIŞLI MISIR OTELLERİNDE TATİL DÜŞÜNÜYORUM.

ASLA TUR İSTEMİYORUM. SADECE TATİL VE DİNLENCE. TÜRKİYEDE AYNI

ÖZELLİKLERDE Kİ OTELLER NEREDEYSE 100 BİN CİVARI İSTERKEN BAHSİ GEÇEN

BÖLGELERDE NEREDEYSE 1/4 FİYATINA KONAKLAMA SAĞLIYABİLİYORUM.

ÖNERİLERİNİZİ VE ELEŞTİRİLERİNİZİ ALABİLİRİM. EŞLİK ETMEK İSTEYEN OLURSA

DA DEĞERLENDİRİLİR. SEVGİYLE KALIN

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