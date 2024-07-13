Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


13 Temmuz 2024 15:59
Uçak Elektroniği Öğretmenliğinden mülakata girecek olan var mı? 2024

Değerli hocalarım, şurada topu topu 10 kişiyiz, birbirimizi neden bulamiyoruz anlamıyorum. Lütfen bu başlığı gören ve mulakata girecek olan varsa iletişime geçsin artık. O kadar telegram grubu var hicbirinden ses çıkmadı. 4 kisiye ulaşmaya çalışıyoruz. O dört kişi onumdeyse boşu boşuna gitmeyecegim mulakata. Bosuna masraf yapamayacagim ekonomik olarak beni yipratacak çünkü. Tanıdığı birisi olan varsa da lutfen haber etsin alti ustu puan ogrenip siralama ogrenicez. Whatsapp grubuna girin demiyoruz, bir şey demiyoruz. Bu mesaji ve gruplardaki mesajlarimi gorup cevap vermeyen ne kadar meslektasim(!) varsa bu bolumden giren, yasadigim stresi yasamanizi diliyorum. Lütfen duyarli olalım.

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