emeklilik dilekçesi

arkadaşlar nasipse kasım 15 de emekli olmayı planlıyorum kasım 15 maaşınıda alıp öyle emekli olmak için en erken ne zaman dilekçe vermeliyim, ayrıca emeklilik işlemi için ilk kendi kurumuma mı dilekçe vereyim.

arkadaşlar nasipse kasım 15 de emekli olmayı planlıyorum kasım 15 maaşınıda alıp öyle emekli olmak için en erken ne zaman dilekçe vermeliyim, ayrıca emeklilik işlemi için ilk kendi kurumuma mı dilekçe vereyim.