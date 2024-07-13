Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


13 Temmuz 2024 16:09
emeklilik dilekçesi
arkadaşlar nasipse kasım 15 de emekli olmayı planlıyorum kasım 15 maaşınıda alıp öyle emekli olmak için en erken ne zaman dilekçe vermeliyim, ayrıca emeklilik işlemi için ilk kendi kurumuma mı dilekçe vereyim.

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