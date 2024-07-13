KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


13 Temmuz 2024 16:10
Gelecek sene Akademide meslek lisesi teknik ogretmen kontenjanlari nasıl olur?(Elektrik -Elektronik)

Merhaba değerli hocalarım.

Gelecek seneye elektrik öğretmenliği veya elektronik öğretmenliği/ ucak elektronigi öğretmenliği branslarindan kontenjanlarimiz kac olur sizce? 80 puan yeterli olur mu?

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