Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


13 Temmuz 2024 16:30
Sözleşmeli-kadrolu zabıt katibi becayiş olur mu?

Eşim Adana Adliyesinde sözleşmeli zabıt katibi, görevde 1 yıl dolmadı. İstanbul'da kadrolu zabıt katibi ile sözleşmeli olan eşim becayiş yapabilir mi?

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