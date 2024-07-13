KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


13 Temmuz 2024 18:31
TCDD Hat Bakım 3293 3292 3297

Arkadaşlar çoğu kişi vericektir biliyorum ama 3 5 ay sonra cikicaksaniz hiç tercih etmeyin hem devleti sıkıntıya sokmuş hemde hakka girmiş olursunuz iş yükünü hafife almayın hat bakımda çalışmak her yiğidin harcı değil kadroları boşuna yakmayın puanınız zaten yüksekse DHMİ verirsiniz gerçekten ben bu işi yaparım diyorsanız gidin evinde süt bebesi olarak büyümüş insanların mesleği değil bu özellikle kızların ben uyarıyorum admin bu kalsın sonradan çıkanlar ulan bu haklıymış dedikleri kulağıma gelir

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