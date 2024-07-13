Öğretmenlikten bıktım

Hocam 10. yılım mesleğe basladigimin ilk 5 yılında nasıl motiveysem şimdi de bir o kadar bıktım. Çocuklara karşı da Verimli değilim haklarına girmek istemiyorum. Tahammülüm kalmadı. Geçer mi bu durum ek iş yapıp kafamı mı dagıtmalıyım acaba ?

Hocam 10. yılım mesleğe basladigimin ilk 5 yılında nasıl motiveysem şimdi de bir o kadar bıktım. Çocuklara karşı da Verimli değilim haklarına girmek istemiyorum. Tahammülüm kalmadı. Geçer mi bu durum ek iş yapıp kafamı mı dagıtmalıyım acaba ?