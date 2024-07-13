Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


13 Temmuz 2024 19:35
Öğretmenlikten bıktım

Lütfen yargılamayın beni icimi dökmek istiyorum. Okul Öncesi öğretmeniyim öğrencilerden nefret ediyorum sokaktaki cocuklara bile nefretle bakar hale geldim artık motivasyonum 0 idarecilige geçmek istiyorum bu yüzden ama bulunduğum yerde açık yok. Düz memurluğa nasıl geçebilirim. Çocukların olmadığı bir alan istiyorum. Lütfen bana bir akıl verin.


Millennium
Şube Müdürü
13 Temmuz 2024 19:43

Meslek lisesinde İngilizce öğretmeni olmayı dene biraz. Okul öncesini mumla ararsın.


Kitap Dünyası
Şef
13 Temmuz 2024 19:54

Hocam biraz daha sabredin biliyorum çok zor ama bu dönemi de atlatacaksınız emin olun


okulön
Memur
13 Temmuz 2024 20:00
Hocam 10. yılım mesleğe basladigimin ilk 5 yılında nasıl motiveysem şimdi de bir o kadar bıktım. Çocuklara karşı da Verimli değilim haklarına girmek istemiyorum. Tahammülüm kalmadı. Geçer mi bu durum ek iş yapıp kafamı mı dagıtmalıyım acaba ?
Kitap Dünyası, 1 saat önce

Hocam biraz daha sabredin biliyorum çok zor ama bu dönemi de atlatacaksınız emin olun


lutt
Şube Müdürü
13 Temmuz 2024 20:05

Arkadaşlar


Kitap Dünyası
Şef
13 Temmuz 2024 20:18

Hocam inanın çoğu öğretmen sizin gibi düşünüyor ben de sizin gibi düşündüm çoğu zaman. Eski okulumda mobing, psikolojik şiddet, iftira her şeye maruz kaldım ama öğrencilerim ve velilerim dimdik arkamda durdular o haklarını asla ödeyemem. Tayin istedim ve kurtuldum dilerseniz siz de farklı bir okula tayin isteyin hem farklı mekan size de iyi gelecektir

okulön, 1 saat önce
Hocam 10. yılım mesleğe basladigimin ilk 5 yılında nasıl motiveysem şimdi de bir o kadar bıktım. Çocuklara karşı da Verimli değilim haklarına girmek istemiyorum. Tahammülüm kalmadı. Geçer mi bu durum ek iş yapıp kafamı mı dagıtmalıyım acaba ?

okulön
Memur
13 Temmuz 2024 20:22
Ben de yaşadığım olaylardan sonra bıktım hocam. Mobbingler davalar bakanlık haklı görerek bana yer değişikliği verdi. Ama yeni geldiğim okulda mebbis geçmişimde sorusturma sonucu hizmetin geregi yer değiştirmem görünüyor diye yaftalanmadığım şey kalmadı haksız yere. Kimseye birsey anlatamıyorum herkes inanmak istediğine inanıyor. Yaşadığım ilçe memleketim ama dedikodu kazanı resmen. Tüm bunlar mesleğimden nefret ettirdi :(
Kitap Dünyası, 49 dk. önce

Hocam inanın çoğu öğretmen sizin gibi düşünüyor ben de sizin gibi düşündüm çoğu zaman. Eski okulumda mobing, psikolojik şiddet, iftira her şeye maruz kaldım ama öğrencilerim ve velilerim dimdik arkamda durdular o haklarını asla ödeyemem. Tayin istedim ve kurtuldum dilerseniz siz de farklı bir okula tayin isteyin hem farklı mekan size de iyi gelecektir

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