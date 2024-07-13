Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


13 Temmuz 2024 20:05
Kadrolu memur istifa

merhaba.Kadrolu memur olarak çalışıyor olup yeni bir kpss puanıyla sözleşmeli personel olarak başka bir kuruma atanılabilir mi?

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