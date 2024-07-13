Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


13 Temmuz 2024 21:03
Karaciğer yağlanması elenme sebebimi

Karaciğer normal boyutlarda olup , parankim ekojenitesi grade I hepatosteatoz ile uyumlu olarak artmıştır.ultrason sonucunda bu yazmakta

ast 16- alt 29- ggt 22- LDL kolesterol 79-hdl kolesterol 38.9

hakem hastane aşamasındayım salı günü dahiliye doktoru bakacak oğleden sonra heyete gireceğim fikirlerinizi paylaşabilirmisiniz

Muvazzaf astsubaylik için

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