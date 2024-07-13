Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


13 Temmuz 2024 21:24
Bu bordrolar ne zaman kullanıma açılacak ?

Gene ayın 15'inde mi göreceğiz bordroları


orman05
Şef
13 Temmuz 2024 22:13
bordrolar şuan hazırlık aşamasında e devlette öle yaziyor. muhtemelen 1 2 saate ulaşıma sunulur.

deniz_marqez
Şef
13 Temmuz 2024 22:16

Bordro hesaplama işlemleri devam etmektedir, hesaplama işlemi tamamlandığında bordrolarınızı görüntüleyebilirsiniz.


gokhankakiz
Daire Başkanı
13 Temmuz 2024 22:19
ne zaman göreceğiz hakikaten; bende de hazırlanıyor yazıyor.

satac123
Şube Müdürü
13 Temmuz 2024 22:38

Ben gördüm az önce


orman05
Şef
13 Temmuz 2024 22:52
şuan bordrolar hazir
Toplam 5 mesaj

Çok Yazılan Konular

Promosyon parası haram mı?P.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiTemmuz enflasyonu kaç çıka(rıla)çak?Memur maaşına kafayı takmış esnaf ve özel sektör çalışanı..Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Maaş farkıMemur ve Memur Emeklisi Birdir Ayrışmayın!2024 Haziran maaşlarımızı yazalım

Sözlük

mutlu evlilik 4 Yaz aylarında sık terlemek 1 telefonu tuvalete düşürmek 1 Kutsal meslek 1 şu an çalan şarkı 1 pavlonya ağacı 2 guthrie bitişiklik kuramı 1 büyük istanbul depremi 1 her gün bal yiyen baldan usanır 1 insanlıktan nasibini almamış 1

Son Haberler

3 il için sağanak uyarısıMuğla'da son 9 günde 20 yıldırım yangını meydana geldiİzmir'de otomobilde yangın: 4 yaşındaki çocuk öldüŞehit Mustafa Cambaz 3. Fotoğraf Yarışması'nın ödülleri sahiplerini bulduNüfus müdürlükleri KPSS mesaisinde

Editörün Seçimi

P.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?Sağlığı etkileyen en temel faktör1 milyona sizce hangi araba?