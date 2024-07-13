Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


13 Temmuz 2024 22:42
Temmuz ayı Maaş bordroları yayınlanmış.
Maaş bordroları yayınlanmış.

Kitap Dünyası
Şef
13 Temmuz 2024 22:44

Evet ama yanlışlık var mı diye düşünüyorum yeni başlayan 40 bin deniyor ben 8/1'im benim de 40bin


yarınlar-bizimdir123
Aday Memur
13 Temmuz 2024 22:58

Şimdi baktım. 53.107 TL. Uzman öğretmenim.


Kagiş
Müsteşar
13 Temmuz 2024 23:10

Kadro derecen kaç? Eş çalışıyor mu? Çocuk yardımı var mı? Ya bireysel emeklilik kesintisi..? Sendika?

Ben de uzman öğretmenim. Kadro derecem 2/3 , iki çocuk, eş çalışıyor, sendika var, bes var! Temmuz maaşım net 48.065 TL olarak gözüküyor bordroda!!

yarınlar-bizimdir123, 25 dk. önce

Şimdi baktım. 53.107 TL. Uzman öğretmenim.

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