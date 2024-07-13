Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


13 Temmuz 2024 22:53
Çorum Alaca hakkında...

Değerli arkadaşlar. Alaca da çalışan arkadaşlar bilgi verebilirler mi? İlçe, öğrenci profili nasıldır? Mesleki teknik anadolu lisesi nasıldır. Ayrıca günlük gidis gelis yapanlar var mı? Nasıl yapıyorsunuz?

Çok Yazılan Konular

ÖSYM gözetmenEk ders ücreti yatan oldu mu?İlişik kestikten sonraİkinci iller arası ve il içi yer değiştirme Duyurusu. 11-16 Temmuz / 23-26 TemmuzYeni ÖMK ile bütün kadrolu öğretmenler artık risk altında mı?Erzuruma Hizmetici Eğitime Gidecek Arkadaşlar 8-12 Temmuzİlksan benzeri kredi ve yardımlaşma kurumu var mı ?Eş durumu bir garip mesele.UzmanlıkÖğretmenlikten bıktım

Sözlük

insanlıktan nasibini almamış 1 pavlonya ağacı 2 çığırtkan tezgahtar 3 guthrie bitişiklik kuramı 1 şu an çalan şarkı 1 büyük istanbul depremi 1 Kutsal meslek 1 telefonu tuvalete düşürmek 1 Yaz aylarında sık terlemek 1 her gün bal yiyen baldan usanır 1

Son Haberler

3 il için sağanak uyarısıMuğla'da son 9 günde 20 yıldırım yangını meydana geldiİzmir'de otomobilde yangın: 4 yaşındaki çocuk öldüŞehit Mustafa Cambaz 3. Fotoğraf Yarışması'nın ödülleri sahiplerini bulduNüfus müdürlükleri KPSS mesaisinde

Editörün Seçimi

P.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?Sağlığı etkileyen en temel faktör1 milyona sizce hangi araba?