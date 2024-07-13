Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


13 Temmuz 2024 22:59
bilgisi olanlar benim için çok önemli

arkadaşlar bir üniversite kurumunda araştırma hastanesinde makine teknisyeni olarak sözleşmeli ve 1 yıldır çalışmaktayım. çalıştığım birimde işçilerle birlikte ve işçilerden emir alarak çalışmaktayım. şefimiz memur ama bizle muhatap olmuyor işlerin dağılımıyla ilgili görevlendirdiği kişi (işçi) bizle ilgileniyor. ben bilgisayarlı makine mezunu olduğumu dijital makine işlerinden anladığımı belirtmeme rağmen çalıştığım birimde rulman sökme motor sökme takma gibi işlerde çalıştırılıyorum. bu işlerden de henüz anlamadığım için anahtar getir götür yani yanlarında çırak gibi gezdiriliyorum. bu ve bunun gibi durumlar yaşıyorum çalıştığım alanda ne ilgim var ne bilgim var ama kimsenin umrunda değil beraber çalıştığım işçiler "memursun demek hee?" gibi kelimelerle benle dalga geçiyorlar. hastane içerisinde bilgisayarlı işlerle uğraşan birim var ama beni göndermiyorlar. bu durumda sendika yardımcı olur mu kimden nasıl yardım alabilirim gurbet yerdeyim bunalıyorum istifa etmek istemiyorum evlilik durumum var. lütfen bilgisi ve tavsiyesi olan yardımcı olsun.

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