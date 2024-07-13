bilgisi olanlar benim için çok önemli

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Lanet
Çok Yazılan Konular
Kadro İlanı için İkinci Resmi Gazete Kararı hakkındaBelediye Memuru kurum değiştirmeİstifa sonrası geri dönüş mümkün mü ?(kadrolu)geçiş hk acil İstanbul büyükşehir belediyesinde memurlukÜniversiteden üniversiteye nakil hakkında?__4Bden kadroya geçtimBecayişSözleşme maddeleri dışında çalıştırılmaKöpeksiz Üniversite Kampüsleri İstiyoruz.Kadroya Geçişte Diploma Unvanımı Alabilir miyim ?
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
P.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?Sağlığı etkileyen en temel faktör1 milyona sizce hangi araba?