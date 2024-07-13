Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


13 Temmuz 2024 23:56
Sağlık mazereti

Merhabalar ben bu sene atandım 8. Ayımın içindeyim uzun yıllardır bir sağlık sorunun var ve atandığım yerde bu sağlık sorunumun bölümü yok ilacını vs yazamıyorlar ben bunu sebep göstererek tayin isteyebilir miyim bir senenin sonunda?


Başkkatip1907
Aday Memur
14 Temmuz 2024 01:05

İsteyebilirsiniz tabi, kabul edileceğini sanmam.

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