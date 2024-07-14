Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


14 Temmuz 2024 00:08
Ocak 2025 maaş zammı enflasyon oranı ile birlikte 13/15 aralığında olur mu?

Ocak 2025 maaş zammı enflasyon oranı ile birlikte 13/15 aralığında olur mu?


kral122
Daire Başkanı
14 Temmuz 2024 00:33

En fazla 11

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Promosyon parası haram mı?P.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiMemur maaşına kafayı takmış esnaf ve özel sektör çalışanı..2024 Haziran maaşlarımızı yazalımBu bordrolar ne zaman kullanıma açılacak ?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Temmuz enflasyonu kaç çıka(rıla)çak?Maaş farkı

Sözlük

çığırtkan tezgahtar 3 her gün bal yiyen baldan usanır 1 insanlıktan nasibini almamış 1 büyük istanbul depremi 1 telefonu tuvalete düşürmek 1 Çınar Ağacı 1 Viraj 1 şu an çalan şarkı 1 Kutsal meslek 1 pavlonya ağacı 2

Son Haberler

Danıştay: İstifa etmek isteyen memur çalışmaya zorlanamazKPSS Lisans - Ön Lisans - Ortaöğretim Hazırlıkları.3 il için sağanak uyarısıMuğla'da son 9 günde 20 yıldırım yangını meydana geldiİzmir'de otomobilde yangın: 4 yaşındaki çocuk öldü

Editörün Seçimi

P.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?Sağlığı etkileyen en temel faktör1 milyona sizce hangi araba?