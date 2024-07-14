Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


14 Temmuz 2024 01:28
Vücutta bulunan platinle duyarlı kapıdan geçmek

Yakın zamanda bir ameliyat oldum ve platin takıldı bacağıma henüz işbaşı yapmadım. Sizin çalıştığınız kapalı ceza infaz kurumununda bu şekilde olan memur için hangi prosedür uygulanıyor? Tutanak tutularak mı içeri alınıyor.


EpHeSus77
Aday Memur
14 Temmuz 2024 01:34
Öncelikle geçmiş olsun. kuruma giderken raporu yanınızda bulundurun. cihaz oterse el dedektörü ile tekrar arama yaprlar ve bundan sonra el dedektörü ile aranirsiniz.

bürodan
Şube Müdürü
14 Temmuz 2024 01:47

Teşekkür ederim. Bu konuda farklı uygulamalar olduğunu duyuyorum mesela bazı cezaevleri dışarıda çalıştırıyor bazıları sizin dediğiniz gibi yapıp her gün tutanak tutup müdüre de imzalatarak alıyor içeri. Uygulama birliğinin olmaması kötü.

EpHeSus77, 2 saat önce
Öncelikle geçmiş olsun. kuruma giderken raporu yanınızda bulundurun. cihaz oterse el dedektörü ile tekrar arama yaprlar ve bundan sonra el dedektörü ile aranirsiniz.
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