Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


14 Temmuz 2024 02:12
uzmanlıktan astsubaylığa geçiş

S.A lise mezunu kıtada 1. yılını tamamlamış bir uzman çavuş astsubaylığa nasıl geçer kanunda astsubay myo sınavlarına girmek ve 25 yaşından büyük olmamak yazıyor ama bu astsubay myo sınavına 21 yaşından itibaren başvrulurmuyor başvurulacak sınav hangisidir nasıl ve neredden başvuracağız birde yıllık kontejan nasıl öğrenilebilir

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