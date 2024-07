kpss 2024 için yaptığım hatalar, 2026 sınavına nasıl calısıcam

*Türkçe paragraf okuduğunu anlama olduğu için düzenli kitap okumak *Türkçe zorlayıcı paragraflara alısmak için ALES dgs cıkmısları çözmek ve analiz etmek *öğrenilen konuyu pekiştirmek için mutlaka soru çözmek *mehmet bilge yıldızı son ay keşfettim 2026 ya onla hazırlancam *her derste süreli soru çözmek özellikle matematikte bol branş ve çıkmış sorular *GK derslerine ilk video izleyerek calısmaya başlamak, sonrası soru çözümü ve düzenli tekrar *güncel icin TRT haber ve Anadolu Ajansı takip etmek, her gün düzenli haber okuyup deftere not almak *ve sınavı hafife almayıp SON 1 SENEYE BIRAKMAMAK... inşallah hayalleriniz gerçek olur

