KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


14 Temmuz 2024 04:54
kpss 2024 için yaptığım hatalar, 2026 sınavına nasıl calısıcam
*Türkçe paragraf okuduğunu anlama olduğu için düzenli kitap okumak *Türkçe zorlayıcı paragraflara alısmak için ALES dgs cıkmısları çözmek ve analiz etmek *öğrenilen konuyu pekiştirmek için mutlaka soru çözmek *mehmet bilge yıldızı son ay keşfettim 2026 ya onla hazırlancam *her derste süreli soru çözmek özellikle matematikte bol branş ve çıkmış sorular *GK derslerine ilk video izleyerek calısmaya başlamak, sonrası soru çözümü ve düzenli tekrar *güncel icin TRT haber ve Anadolu Ajansı takip etmek, her gün düzenli haber okuyup deftere not almak *ve sınavı hafife almayıp SON 1 SENEYE BIRAKMAMAK... inşallah hayalleriniz gerçek olur

Çok Yazılan Konular

2024/1 yerleştirmenin en önemli detayı2024/1 Merkezi SGK İcra Memurluğu2024 kpss lisans'a 1 milyon 470 bin kişi girecek2024/1 merkezi atamada ince bir ayrıntı Teiaş mı Eüaş mı?SGK icra memuru ne yapar ?Kadro yakanların tutuşması ve etik değerlerTeiaş -Eüaş2024 KPSS lisans2024/1 EEM tecihleri

Sözlük

insanlıktan nasibini almamış 1 Yaz aylarında sık terlemek 1 mutlu evlilik 4 guthrie bitişiklik kuramı 1 Çınar Ağacı 1 her gün bal yiyen baldan usanır 1 Kutsal meslek 1 çığırtkan tezgahtar 3 büyük istanbul depremi 1 telefonu tuvalete düşürmek 1

Son Haberler

Danıştay: İstifa etmek isteyen memur çalışmaya zorlanamazKPSS Lisans - Ön Lisans - Ortaöğretim Hazırlıkları.3 il için sağanak uyarısıMuğla'da son 9 günde 20 yıldırım yangını meydana geldiİzmir'de otomobilde yangın: 4 yaşındaki çocuk öldü

Editörün Seçimi

2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?Sağlığı etkileyen en temel faktör