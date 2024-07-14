KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


14 Temmuz 2024 06:11
2024/1 3366 ( Makine ) tercih verecekler.

Arkadaşlar merhaba,

2024/1 tercihlerinde makinadan tercih verecek olanlar puan,sıralama ve nereleri tercih edeceklerini yazarsanız bir sıralama yapabiliriz.Önümüzü görmek açısından iyi olur.

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