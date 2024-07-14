Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


14 Temmuz 2024 06:40
Maaş bordrosu

Her zam dönemi memurlar.net maaş hesaplama ile bordrodaki miktar hemen hemen aynı çıkardı şimdi bin lira fark var acaba vergi mi kesildi aynı sorunu yaşayan var mı


Vezirköprülü55
Aday Memur
14 Temmuz 2024 06:49

15 günlük farkl yatmış mı size arkadaşlar?


mstd
Aday Memur
14 Temmuz 2024 07:01

Maaş yattıktan 1 hafta sonra farklar yatar


derdnz
Aday Memur
14 Temmuz 2024 07:03

Hayır yatmadı 20 25i arasında yatıyor genelde

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