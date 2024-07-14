Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


14 Temmuz 2024 08:32
Eş durumu tayini
Merhaba arkadaşlar ben askerim bu sene yerlerimiz değişti eşim hemşire hemen yanıma alabilirmiyim süreç uzun sürüyor mu azami ne kadar sürer eşimi yanıma almam

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