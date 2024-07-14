Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Temmuz 2024 08:35
Maaşlar Bordoda Eksik Hesaplanmış

Benim hesabıma göre 1200 &#8378; eksik neden kaynaklanıyor?


Fenerbahce19.07
Memur
14 Temmuz 2024 08:35
Vergi kesintisine baktin mi

İktisatcı55
Aday Memur
14 Temmuz 2024 08:37

Önceki zamlarda zam oranı neyse direkt o maaşı alırdık şuan zam oranı 16.26 gibi olmuş

Toplam 2 mesaj

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