Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Temmuz 2024 08:35
Maaşlar bordroda eksik hesaplanmış

Benim hesabıma göre 1200 ₺ eksik neden kaynaklanıyor?


Fenerbahce19.07
Memur
14 Temmuz 2024 08:35
Vergi kesintisine baktin mi

İktisatcı55
Aday Memur
14 Temmuz 2024 08:37

Önceki zamlarda zam oranı neyse direkt o maaşı alırdık şuan zam oranı 16.26 gibi olmuş


Piyasadan
Aday Memur
14 Temmuz 2024 09:35

O kadar olmaması lazım bana 30 lira eksik yatmış


Arizonalı
Memur
14 Temmuz 2024 09:55
evet sadece 30 tl eksik
Piyasadan, 3 saat önce

O kadar olmaması lazım bana 30 lira eksik yatmış


deniz_marqez
Şef
14 Temmuz 2024 10:37

160 tl eksik yatmış bana da


ozerrrr
Şube Müdürü
14 Temmuz 2024 11:37
hesabımdan 2000 lira eksik neden acaba

RedBull001
Aday Memur
14 Temmuz 2024 12:08

Haziran maaşı x 1,1931 yapın(zam %19,31 olduğu için), bordroda 30 lira eksik gözüküyor sadece

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