Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


14 Temmuz 2024 08:55
Gelir vergisi
Eşim öğretmen bordrosunu inceliyorum temmuz maaşında gelir vergisi 0 görünüyor. Aynı şekilde adalet bakanlığında psikolog olan arkadaşımın bordrosuna baktim onunda temmuz ayı gelir vergisi 0 görünüyor. Ben sağlıkçıyım gelir vergisi bu ay 2250 lira ocak şubat aylarında 550 liraymishoc 0 olmamış bunun sebebi nedir bilenler cevap verirse sevinirim

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