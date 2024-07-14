Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


14 Temmuz 2024 08:58
Icra nedeniyle soruşturma gecirmek

Iyi günler arkadaslar. Bilgisi olan varsa yardimini almak isterim. Hakkimizda acilan her icra dosyasi icin bir oncekinden dahami ust ceza verilir acaba. Ornegin icra dosyasi acildi sonrasinda idari sorusturma ile kinama aldik. Kesinlesmesi sonrasi tekrar icralik olduk. Bir üstü olan ayliktan kesme verildi. Bu da kesinlestikten sonra tekrar icralik olursak kademe ilerlemesinin durdurulmasimi verilir acaba. Yoksa her dosya icin kinamanin bir ustu cezami alinir.. aksi takdirde memuriyetten cikarilmaya kadar gider durum


Memuravukatı
Şef
14 Temmuz 2024 09:06
Hocam merhaba, telefona icra takibi başlatılması bir idari soruşturmaya geçirmene asla neden olmaz. Ekonomik durumunu ayarlayamayan herkesin başına gelebilecek bir durum. Bu sebeple tarafına idari soruşturma başlatılması halinde iptal davası açarak davayı kazanırsın. Kaldı ki zaten ben idari soruşturma başlatılacağını düşünmüyorum

Hanchertr
Memur
14 Temmuz 2024 09:39

Hocam cevap icin tesekkur ederim. Adalet bakanligi personeliyim. Sorusturma acildi hatta ilk oldugu icin kinamanin bi alti uyari cezasi verilme durumu var. Merak ettigim her dosyada sorusturma acilir bi ustu verilirse memuriyetten cikarilmaya kadar gider mi. Benim kanundan anladigim her defasinda kinamanin bi ustu olan ayliktan kesmenin verilebilecegi.

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