Icra nedeniyle soruşturma gecirmek

Hocam merhaba, telefona icra takibi başlatılması bir idari soruşturmaya geçirmene asla neden olmaz. Ekonomik durumunu ayarlayamayan herkesin başına gelebilecek bir durum. Bu sebeple tarafına idari soruşturma başlatılması halinde iptal davası açarak davayı kazanırsın. Kaldı ki zaten ben idari soruşturma başlatılacağını düşünmüyorum

Hocam merhaba, telefona icra takibi başlatılması bir idari soruşturmaya geçirmene asla neden olmaz. Ekonomik durumunu ayarlayamayan herkesin başına gelebilecek bir durum. Bu sebeple tarafına idari soruşturma başlatılması halinde iptal davası açarak davayı kazanırsın. Kaldı ki zaten ben idari soruşturma başlatılacağını düşünmüyorum