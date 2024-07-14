Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Temmuz 2024 09:38
Doğum izni sonrası derece kademe

Merhaba arkadaşlar ben 2022 martta hemşire olarak atandım başlayış yapıp direk doğum iznine ayrıldım 15 ocakta da işe başladım şimdi benim derece kademe 8/1 görünüyor yeni başlayan arkadaşlarla aynı yani. Doğum izninde geçen süre sayılır diye okumuştum acaba yanlış mı biliyorum? Bizim özlükten hiç bir bilgi alamıyorum maalesef o yüzden bilen arkadaşlar yardımcı olursa çok sevinirim

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