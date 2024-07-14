KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


14 Temmuz 2024 09:50
Jamyo sağlık raporu teslim süresi

1- Arkadaşlar jamyoda sağlık raporu teslim süresi ne kadar?

2- bu süreye itiraz dahil mi?

3- itiraz dahil değilse itiraz edince kaç gün daha veriyorlar?

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