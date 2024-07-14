Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Temmuz 2024 10:08
gih memurluğu ve malulen emeklilik
arkadaşlar herkese merhabalar silahim alındı ve psikiyatri bölümüne sevk edildim,doktor muayene etti ve 3 ay kontrol verdiğini tekrar beni aricaklarini soylediler beklemedeyim.sorum şu şekilde bana hastaneden d dilimi raporu verdikleri takdirde gih memuruu yada emeklilik seçeneği sunuluyormus, yalniz ekstra olarak psikiyatriye sevk edilmem ile alakalı hakkimda bi soruşturma da bulunmaktadır. bu soruşturma neticesinde hakkimda ihrac karari verilmesi durumunda,ve bu hastane sureci sonunda gih memuru oldum diyelim, verilen karar doğrultusunda gih memurlugumda düşermi,düşerse malulen raporanistinaden emekli olabilirmiyim meslegimde 18 .yilindayim bilen birileri varsa cevaplarsa çok sevinirim meslegimde kalmak istiyorum insallah d dilimi raporda çıkmaz.

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