Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


14 Temmuz 2024 10:12
zabıt katibliğinden kurum içi sınav ile bilgisayar teknikerliğine atandım

arkadaşlar sınav içi unvan değişikliği ile birlikte zabıt katipliğinden , bilgisayar teknikerliğine atandım , maaş farkı olarak mühendislik maaş farkı alabilir miyim. Bağlı bulunduğum adliyenin maaş işlerine bakan birim ile görüştüğümde bana alamayacağımı çünkü benim endüstri mühendisi olduğumu ve bu yüzden bilgisayar ile ilgili olmadığından dolayı alamayacağımı belirti bununla ilgili yardımcı olabilecek arkadaş var mı.

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