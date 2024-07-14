Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


14 Temmuz 2024 10:22
Görevde Yükselme ve 68/B ile atama sonucu Derece/Kademe ne olmalı?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak görev yapmaktayım. Son yapılan görevde yükselme sınavı ile bilgisayar işletmeni kadrosundan şefliğe yükseldim. Atama kararnamesinde ki yeni aylık kademe derecesinin normalden farklı olduğunu fark ettim. 3-3-1 ve hemen altında 6-3 yazıyor. Şuan mebbis kayıtlarımda aylık derece kademem 6-3 maaşta ise 3-1... Şimdi hangisine uyum sağlamamız gerektiğini anlamış değilim. Görselde görüldüğü şekilde kararnamem vardır maaş ve özlük işlerine bakan bilgili arkadaşlar bilgilerini açıklayıcı şekilde paylaşırsa sevinirim.

https://hizliresim.com/qmyls6a

Çok Yazılan Konular

2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımPromosyon parası haram mı?P.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiMemur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Memur maaşına kafayı takmış esnaf ve özel sektör çalışanı..Bu bordrolar ne zaman kullanıma açılacak ?Temmuz enflasyonu kaç çıka(rıla)çak?Maaş farkı

Sözlük

şu an çalan şarkı 1 Kutsal meslek 1 guthrie bitişiklik kuramı 1 insanlıktan nasibini almamış 1 ne ekersen onu biçersin 3 telefonu tuvalete düşürmek 1 Çınar Ağacı 1 Yaz aylarında sık terlemek 1 büyük istanbul depremi 1 çığırtkan tezgahtar 3

Son Haberler

Antalyaspor ile Alex de Souza arasında Fenerbahçe krizi!2024-2025 dönemi için avlanma bölgelerini ve türleri belirlendiAras Nehri'nde kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldıKripto paralarda Donald Trump hareketliliğiDepremzede vatandaşların yaşadığı konteynerda yangın çıktı

Editörün Seçimi

2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?Sağlığı etkileyen en temel faktör