Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


14 Temmuz 2024 11:28
şikayet etme hk.
aday memurum daha önceden geçirmiş olduğum soruşturmadan dolayı evrak birimine sürüldüm orada işçilerin arasında 8 aydır çalışmaktayım fakat mobinglerine maruz kalıyorum üst yönetimdeki müdürlerin tanıdıkları oldukları için en ufak bir şeyi bahane ederek sürekli müdürlere beni şikayet ediyorlar. bende onları şikayet etmek istiyorum fakat müdürler onların tarafını tutar diye çekiniyorum ne yapmalıyım yol gösterirseniz sevinirim

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