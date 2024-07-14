Cte de yatmayan egitim yolluğu

Antalya'da bir ceza infaz kurumunda calisiyorum. Yaklaşık 3 ay önce Denizli'ye eğitime gittim fakat ücreti hala yatmadı. Sizce bu sıkıntı personelden mi yoksa genel mi? Sizin kurumlarda da böyle sorunlar oluyor mu? Aslında eğitimi tebliğ ettiklerinde ücretinde yatırsalar mağdur olmayız.

Antalya'da bir ceza infaz kurumunda calisiyorum. Yaklaşık 3 ay önce Denizli'ye eğitime gittim fakat ücreti hala yatmadı. Sizce bu sıkıntı personelden mi yoksa genel mi? Sizin kurumlarda da böyle sorunlar oluyor mu? Aslında eğitimi tebliğ ettiklerinde ücretinde yatırsalar mağdur olmayız.