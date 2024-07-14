Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


14 Temmuz 2024 11:44
Cte de yatmayan egitim yolluğu
Antalya'da bir ceza infaz kurumunda calisiyorum. Yaklaşık 3 ay önce Denizli'ye eğitime gittim fakat ücreti hala yatmadı. Sizce bu sıkıntı personelden mi yoksa genel mi? Sizin kurumlarda da böyle sorunlar oluyor mu? Aslında eğitimi tebliğ ettiklerinde ücretinde yatırsalar mağdur olmayız.

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