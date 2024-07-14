Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Temmuz 2024 12:20
vitiligo rahatsızlığı olan personel
vitiligo rahatsızlığı olanlar emniyette nasıl görevlendiriliyor sağlık daireden raporu olan meslektaşlarım raporunuzda ne yazıyor iletişime geçebilir miyiz

Karaçocukkkkk
Aday Memur
14 Temmuz 2024 13:36

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alpturk_64
Şef
14 Temmuz 2024 13:53

Bende var vitiligo. 21 yıldır her birimde aktif çalıştım. Rapor falanda almadım. hiçte kafaya takmıyorum stres yaptıkça daha çoğaldığı söyleniyor.

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