Bu sınav 150 dakika olmalı.Bir çok kişinin bir çok boşu var .Sınavdaki sorular roman gibi .Ösym boşuna soru hazırlıyor insanlar işaretleyemedikten sonra soruların masası ne.

Bu sınav 150 dakika olmalı.Bir çok kişinin bir çok boşu var .Sınavdaki sorular roman gibi .Ösym boşuna soru hazırlıyor insanlar işaretleyemedikten sonra soruların masası ne.