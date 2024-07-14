KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


14 Temmuz 2024 13:00
2024 KPSS

Sınavı yetiştirebilen var mı? Genel kültür çok basitti ama Türkçede çok zaman kaybettiğim için matematiği yetiştiremedim.Siz de durumlar nasıl ?


caglarrrrrrr
Şube Müdürü
14 Temmuz 2024 13:04

Çok zordu yetişmedi


Kpsbirincisi
Genel Müdür
14 Temmuz 2024 13:10

En son 2020 de girmiştim buna keyfine girdim çalışmadan. Bana kolay geldi sinav ama tarihte unuttuğum şeyler olmuş tarihî pek yapamadim. Türkçe ve matematik 2020 den kolaydı bence


muendiz
Aday Memur
14 Temmuz 2024 13:21
Bu sınav 150 dakika olmalı.Bir çok kişinin bir çok boşu var .Sınavdaki sorular roman gibi .Ösym boşuna soru hazırlıyor insanlar işaretleyemedikten sonra soruların masası ne.

Happie
Aday Memur
14 Temmuz 2024 13:22
ben de en son 2020 de girip 90.3 almıştım ona iyi hazirlanip sinavda stres yapmıştım buna hiç çalışmadan öylesine girdim ondan midir bilmem sinav bana baya kolay geldi. Türkçede ozellikle iki şık arasında neredeyse hiç kalmadım. genel kültürde bilgden ziyade yoruma dayalı sorular vardi. çalışıp girenler için üzüldüm açıkçası

fehmetmekgerek
Şef
14 Temmuz 2024 13:25

Yarı yarıya cevap verebildim, 70 i geçme ihtimalim var mi


Defcer
Aday Memur
14 Temmuz 2024 13:32

Sözel çok zaman kaybettirdi mat ve tarihe zaman pek kalmadı..


Esn.t
Aday Memur
14 Temmuz 2024 13:38

Sözel mantık Rüştü hocadan dinlemiştim hiç zaman kaybettirmedi hatta kolaydı

Defcer, 23 dk. önce

Sözel çok zaman kaybettirdi mat ve tarihe zaman pek kalmadı..


Defcer
Aday Memur
14 Temmuz 2024 13:40

Hocam sözelim iyi diye kastım çok az boşum var. Mat ve tarihe daha çok kafa yormak isterdim ama olmadı. Genel kültürü de zaten herkes yapıyor farkı mat ile açarsın genelde...

Esn.t, 17 dk. önce

Sözel mantık Rüştü hocadan dinlemiştim hiç zaman kaybettirmedi hatta kolaydı


Secretgift
Şef
14 Temmuz 2024 13:53
2022 den çalışarak 92,5 almıştım. Şimdi yüzüne bile bakmadım 2 senedir. 88-89 puan falan gelecek tahminen. Hedef 2026 full konsantre çalışarak 95 puan yapmak.
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