Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Temmuz 2024 13:05
yarı zamanlı çalışan anneler
Sağlık bakanlığına yeni getirilen annelere yarı zamanlı çalışma hakkından yararlanan var mı? Bu şekilde çalışmak için kurumum önce dilekçe verip sonrasında mahkeme sonucunu beklemem gerektiğini söyledi. Diş hekimiyim, ek ödeme de alınmıyormuş sanırım bilgisi olan var mıdır?

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