yarı zamanlı çalışan anneler

Sağlık bakanlığına yeni getirilen annelere yarı zamanlı çalışma hakkından yararlanan var mı? Bu şekilde çalışmak için kurumum önce dilekçe verip sonrasında mahkeme sonucunu beklemem gerektiğini söyledi. Diş hekimiyim, ek ödeme de alınmıyormuş sanırım bilgisi olan var mıdır?

Sağlık bakanlığına yeni getirilen annelere yarı zamanlı çalışma hakkından yararlanan var mı? Bu şekilde çalışmak için kurumum önce dilekçe verip sonrasında mahkeme sonucunu beklemem gerektiğini söyledi. Diş hekimiyim, ek ödeme de alınmıyormuş sanırım bilgisi olan var mıdır?