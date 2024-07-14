KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


14 Temmuz 2024 14:22
Psödamaki sorusu iptal olur mu ?
Soru çok sıkıntılıydı, stepde olur , garigde olur, psodamaki de olur bence iptal edilebilir.. yorumlaınız nelerdir??

Metalurjistbirisi
Aday Memur
14 Temmuz 2024 14:38

Psödamaki Akdeniz ikliminin dışında olur diye onu yaptım sonuçta taralı alanda olsa maki denir


Kpsbirincisi
Genel Müdür
14 Temmuz 2024 14:58

Soruda sıkıntı yok. Step egenin iç kesimlerinde olur ayni sekilde garig de. Tek olmayacak sey psödomakiydi.


bnmadmv
14 Temmuz 2024 15:10
tamam işaretli alan Ege'nin iç kesimleri değil ki kıyı diye millet step yapmadı, iç Ege çizilip step iyice belirtilmemiş ondan soru sıkıntılı diyor herkes
Kpsbirincisi, 31 dk. önce

Soruda sıkıntı yok. Step egenin iç kesimlerinde olur ayni sekilde garig de. Tek olmayacak sey psödomakiydi.


bnmadmv
14 Temmuz 2024 15:12
tamam çizim hatası var diyor herkes, alan küçük çizilmiş, stepi kapsaması için biraz daha geniş alması gerekirdi sanki
Kpsbirincisi, 31 dk. önce

Soruda sıkıntı yok. Step egenin iç kesimlerinde olur ayni sekilde garig de. Tek olmayacak sey psödomakiydi.


bnmadmv
14 Temmuz 2024 15:14
alan bildiğin kıyı şeridi gibi verilmişti.Neyse bekleyip görelim belki ben hatalıyım.Çok iyi değil zaten coğrafya.sadece merak ettim.başarılar herkese
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