Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


14 Temmuz 2024 14:24
kpss 2024
Bitime 2-3 dk kala optik okuyucu ve kitappçıklar toplandı optik okuyucu ya kodlayamadan sınf sorumlu tarafından toplandı hayatı boyunca çaba gösteren öğrenci hakkı yeniyor Bu durumun düzeltilmesi gerekir insanlar mağdur kalıyor yıllarca emek verilen çabaya sorumlu tarafından lafa tutulup dakikası yeniyor zaten zamanla yarışılıyor Optik okuyucu okunmadan düzeltilmesi gerekir bu durumun bunun için ne yapılması gerekir bilgisi olan var mı? Yoksa çaba gösteren gayretli calışkan kişinin hakkı yeniyor

SorunCevaplayıN
Genel Müdür
14 Temmuz 2024 15:09

Bu dediğiniz çok akla yatmıyor. Kameralar var. Eğer böyle birsey oldu ise hemen osym ye başvuru yapın herkes kayıtlı sonuçta

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