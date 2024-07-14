Bitime 2-3 dk kala optik okuyucu ve kitappçıklar toplandı optik okuyucu ya kodlayamadan sınf sorumlu tarafından toplandı hayatı boyunca çaba gösteren öğrenci hakkı yeniyor Bu durumun düzeltilmesi gerekir insanlar mağdur kalıyor yıllarca emek verilen çabaya sorumlu tarafından lafa tutulup dakikası yeniyor zaten zamanla yarışılıyor Optik okuyucu okunmadan düzeltilmesi gerekir bu durumun bunun için ne yapılması gerekir bilgisi olan var mı? Yoksa çaba gösteren gayretli calışkan kişinin hakkı yeniyor

Bitime 2-3 dk kala optik okuyucu ve kitappçıklar toplandı optik okuyucu ya kodlayamadan sınf sorumlu tarafından toplandı hayatı boyunca çaba gösteren öğrenci hakkı yeniyor Bu durumun düzeltilmesi gerekir insanlar mağdur kalıyor yıllarca emek verilen çabaya sorumlu tarafından lafa tutulup dakikası yeniyor zaten zamanla yarışılıyor Optik okuyucu okunmadan düzeltilmesi gerekir bu durumun bunun için ne yapılması gerekir bilgisi olan var mı? Yoksa çaba gösteren gayretli calışkan kişinin hakkı yeniyor