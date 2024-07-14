Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


14 Temmuz 2024 15:01
İl Dışı sonrası görevlendirme işlemleri.

Hocalarım merhabalar. Malumunuz il dışı süreci gerçekleşiyor. Aklıma takılan birkaç durum var sizlere sormak istedim:

-İl dışı yaptıktan sonra dilekçeyle görevlendirme isteyerek(sağlık vs özür dâhilinde) yer değişikliği şansımız oluyor mu acaba atandığımız il içerisinde?

-Bu şans oluşuyorsa hangi tarihlerde görevlendirmeler gerçekleşiyor?

- Torpili olan istediği yere gider şeklinde bir yazı gördüm facebook'ta gerçekten mücbir sebep dışında böyle bir durum da mı var, torpili olan işi halleder şeklinde üzücü bir biçimde?

Teşekkür ederim.


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
14 Temmuz 2024 15:04

İhtiyac olduğu için o okula ataydın zaten şimdi görevlendirme istiyorsun. Hak yemeden bu iş nasıl olacak

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