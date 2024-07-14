KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


14 Temmuz 2024 15:10
2024 kpssde en kaliteli bulduğunuz genel kültür soruları?

Ben kesinlikle Yusuf kemal tengisirek sorusunu beğendim vatandaslikta 1982 anayasası ile kısıtlanamayan hürriyet hakkı sorusunu beğendim bir de Çanakkale istanbul stratejik sorusu güzeldi o 3 soruyu kaliteli buldum b


bnmadmv
14 Temmuz 2024 15:17
Yusuf Kemal Tengirşek sorusunda Cumhuriyetden sonra gibi bir ibare yok muydu? Halifelik yaptım ben o yüzden, herkes TBMM diyor

Gakupo
Memur
14 Temmuz 2024 15:23

Baya kaliteli soruydu işte tbmm veya halifelik cevabı göreceğiz

bnmadmv, 12 dk. önce
Yusuf Kemal Tengirşek sorusunda Cumhuriyetden sonra gibi bir ibare yok muydu? Halifelik yaptım ben o yüzden, herkes TBMM diyor

Gakupo
Memur
14 Temmuz 2024 15:28

Yusuf kemal hariç diğer 2 sorunun cevabı merak edenlere TSK ve mondros

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