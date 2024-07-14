KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


14 Temmuz 2024 15:26
2024 kpss en kalitesiz genel kültür sorulari

Kesinlikle başı taşa toprağa dayalı sanayi sorusu çeker tarihin en saçma coğrafya sorusu. Onun dışında tarih için ise 2.mahmut sorusu diyebilirim nüfus sayımı askeri amaçlı yapılıyor vergiyi de belirtmiş tamam vilayet nizamnamesi abdulazizmis eyvallah da neden nüfus sayımında söyle sacmasapan bir sık koyarsın ki

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