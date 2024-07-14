hangi yıla benzer sizce

Aynen öyle Matematik ve Türkçe yapanın yine iyi puan aldığı, güncelleri de yakalayanların mat ve Türkçe yapamadıysa ortlarda gezineceği bir sınav bence.Umarum herkesin gönlüne göre verir Rabbim.Emek verenlerin emeğini heba etmesin.

Aynen öyle Matematik ve Türkçe yapanın yine iyi puan aldığı, güncelleri de yakalayanların mat ve Türkçe yapamadıysa ortlarda gezineceği bir sınav bence.Umarum herkesin gönlüne göre verir Rabbim.Emek verenlerin emeğini heba etmesin.

Dilan50, 1 saat önce yığılma çok olacak öyleyse