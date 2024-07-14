KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


14 Temmuz 2024 17:03
hangi yıla benzer sizce
zorluk kolaylık açısından hangi yıl baz alınmalı ?

bnmadmv
14 Temmuz 2024 17:13
bence çoğu yıldan farklı bir sınavdı, 10-15 arası direk bilgi sorusu ( güncelle alakalı ) gibiydidi sorular.Malesef çalışanla çalışma yanı atnu kefeye koyan bir sınav oldu.hazırlatan zümrenin kalitesiz olduğunu düşünüyorum.O yüzden şahsına münhasır bir sunavdı bence.2024 sınavı gibi diyebiliriz.

Dilan50
Şef
14 Temmuz 2024 17:15
yığılma çok olacak öyleyse
bnmadmv, 1 saat önce
bence çoğu yıldan farklı bir sınavdı, 10-15 arası direk bilgi sorusu ( güncelle alakalı ) gibiydidi sorular.Malesef çalışanla çalışma yanı atnu kefeye koyan bir sınav oldu.hazırlatan zümrenin kalitesiz olduğunu düşünüyorum.O yüzden şahsına münhasır bir sunavdı bence.2024 sınavı gibi diyebiliriz.

bnmadmv
14 Temmuz 2024 17:18
Aynen öyle Matematik ve Türkçe yapanın yine iyi puan aldığı, güncelleri de yakalayanların mat ve Türkçe yapamadıysa ortlarda gezineceği bir sınav bence.Umarum herkesin gönlüne göre verir Rabbim.Emek verenlerin emeğini heba etmesin.
Dilan50, 1 saat önce
yığılma çok olacak öyleyse
Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Kpss - soruları2024 KPSS lisans2024/1 yerleştirmenin en önemli detayı2024/1 Merkezi SGK İcra Memurluğu2024 kpss lisans'a 1 milyon 470 bin kişi girecek2024 KPSS2024/1 merkezi atamada ince bir ayrıntı SGK icra memuru ne yapar ?Teiaş mı Eüaş mı?Kadro yakanların tutuşması ve etik değerler

Sözlük

Kutsal meslek 1 her gün bal yiyen baldan usanır 1 guthrie bitişiklik kuramı 1 şu an çalan şarkı 1 kimi yaşadığını yazar,kimi de görmek istediğini 1 ne ekersen onu biçersin 3 insanlıktan nasibini almamış 1 pavlonya ağacı 1 çığırtkan tezgahtar 1 telefonu tuvalete düşürmek 1

Son Haberler

Bakan Fidan: Cumhurbaşkanımızın Suriye çağrısı dikkate alınmalıMudanya ilçesinde kargo gemisi karaya oturduGalatasaray, Barış Alper Yılmaz'ı takımda tutmak istiyorKPSS soru ve cevapları yayımlandıOtomobilin yaya geçidinde çarptığı 2 çocuktan biri öldü

Editörün Seçimi

2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?Sağlığı etkileyen en temel faktör