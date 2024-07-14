Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


14 Temmuz 2024 17:20
hizmetli memur kpss ile mühendisliğe atanabilir mi

bir kamu kurumunda himetli memurum. mühendislik bitirip kpss ye girip mühendislik kazanırsam geçiş yapabilir miyim

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